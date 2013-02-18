Залізниці України у 2013 році придбають 5 тис. піввагонів

17:20, 18 лютого 2013
Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України у 2013 році придбають 5 тис. піввагонів у рамках програми оновлення вантажного рухомого складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок, 18 лютого, повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Вже наприкінці лютого ми одержимо 700-800 піввагонів за програмою цього року. Загалом цього року ми хочемо придбати на залізниці близько 5 тис. піввагонів. Це та програма оновлення вантажного парку, про яку ми завжди говорили, що це пріоритет для залізниць України», - сказав він.

В.Козак також повідомив, що залізниці придбають тяговий рухомий склад за лізинговою схемою.

«Наприкінці минулого тижня оголошено конкурс на лізингову схему закупівлі локомотивів. Вважаємо, що це одне з найважливіших питань оновлення локомотивного парку залізничного транспорту, тому що в нас електровози і всі локомотиви дуже сильно застаріли", - сказав він.

В.Козак зазначив, що «є кілька лізингових компаній, зокрема «Зовнішекономбанк-лізинг», які зацікавлені в цій роботі».

«Ми братимемо кращий проект, і вважаю, що цього року це питання зрушить з мертвої точки», - сказав він.

В.Козак повідомив, що домовленості із «Зовнішекономбанком» про фінансування оновлення рухомого складу залізниць України не було досягнуто.

«Ми не змогли домовитися, було дуже багато переговорів, обіцянок, ЗЕБ — це банк, який повинен підтримувати свого виробника, російського експортера, але чомусь він їх не підтримав», - сказав він.

Як повідомляв раніше УНІАН, загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., зокрема піввагонів - 59,9 тис., критих, - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хопер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., мінераловозів - 3,8 тис., вагонів інших типів - 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., зокрема 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів проти загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, зокрема 34% піввагонів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» наприкінці 2011 року створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) у рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ перебуває близько 50 тис. піввагонів.

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