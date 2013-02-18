Козак розповів, якою має бути реформа залізничного транспорту

Реформа залізничного транспорту має враховувати міжнародний досвід та інтереси всіх учасників залізничних перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок заявив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Реформа залізничного транспорту має бути з усіх боків продумана. Ми зараз все зважуємо ще раз, вивчаємо недоліки, які були в наших колег з інших країн, спілкуємося з профспілками, з асоціаціями, зустрічаємося з колективами», - сказав він.

За словами В.Козака, «кожна реформа часто використовується в політичних цілях».

«Реформа залізничного транспорту дуже необхідна, але вона має бути дуже зважена. Тому найближчим часом ми докладатимемо уряду щодо цього питання, і рішення ухвалюватиметься на високому рівні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 23 лютого 2012 року ухвалила в другому читанні запропоновані Кабінетом Міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і №9377 про внесення змін до Закону «Про залізничний транспорт».

Цей закон передбачав, що постанову про створення ПАТ «Українська залізниця» має бути прийнято в тримісячний термін з дня набуття чинності закону.

Реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.