Мінінфраструктури не підтримує банкрутство «АероСвіту»

Міністерство інфраструктури не підтримує банкрутство авіакомпанії «АероСвіт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Ми не підтримуємо банкрутство авіакомпанії «АероСвіт». Вважаю, що компанія повинна знайти вихід з цієї ситуації», - сказав він.

За словами В.Козака, «найголовніше, - авіакомпанія повинна розрахуватися з боргами, насамперед - перед своїми працівниками, виплатити зарплату і всі платежі».

«Переговори тривають, і ми підключені до перевірки, до пошуку рішень. За нашими попередніми даними, «АероСвіт» усі заборгованості з виплати зарплати і боргів, які є, обіцяє погасити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.