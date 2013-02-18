Південно-Західна залізниця залучить 569 млн грн кредиту на 3 роки

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) має намір залучити 12 кредитних ліній терміном на 3 роки на загальну суму 569,241 млн грн.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель.

Нагадаємо, в 2012 році Південно-Західна залізниця повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% у порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.