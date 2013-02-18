Іспанський лоукостер Vueling з травня 2013 року планує розпочати польоти до Києва

Іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling планує з травня 2013 року розпочати польоти з Барселони до Києва.

За даними системи бронювання, авіакомпанія розпочала продаж квитків до/з аеропорту «Київ» (Жуляни).

Рейси розпочнуться з 29 травня і виконуватимуться тричі на тиждень на середньомагістральних літаках Airbus A320.

Водночас в аеропорту «Київ» (Жуляни) УНІАН повідомили, що авіакомпанія поки не вела переговорів з аеропортом.

«Ми знаємо, що цей лоукостер хоче ввійти до України і зробив запит до Державіаслужби. З нашим аеропортом поки переговорів не було, але ми готові», - сказало джерело в аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін було розподілено на аеропорт і авіакомпанію і з того часу існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.