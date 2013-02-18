«Укрзалізниця» придбає 21 електровоз за рахунок власних коштів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує у 2013 році придбати за рахунок власних коштів 21 електровоз постійного струму.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема в рамках укладених довгострокових контрактів планується придбати 12 одиниць електровозів виробництва АТ «Електровозобудівник» (Грузія), 7 електровозів виробництва ТОВ «Уральські локомотиви» (Росія) і 2 електровози виробництва ТОВ «Виробнича компанія «Новочеркаський електровозобудівний завод» (Росія).

Крім того, на кошти залізниць планується придбати 994 вантажні вагони.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року “Укрзалізниця” прогнозувала, що без доінвестування в оновлення вантажного рухомого складу залізниці України за умови зростання виробництва в 2013-2014 році не зможуть забезпечити вантажні перевезення.

Довідка УНІАН. Загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., зокрема піввагонів - 59,9 тис., критих - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хоппер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., мінераловозів - 3,8 тис., вагонів інших типів 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., зокрема 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів до загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, зокрема 34% піввагонів.

Фізичне зношування основних фондів залізничної галузі становить майже 90%, зокрема зношування тягового рухомого складу становить 94%, вантажних вагонів - 83%.