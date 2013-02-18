Залізниці у 2012 році спрямували понад 0,5 млн грн на пандуси для інвалідів

Залізниці у 2012 році під час реконструкції вокзалів і переходів направили 0,558 млн грн на організацію безперешкодного доступу до об'єктів залізничної інфраструктури для осіб з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), такі роботи були виконані за рахунок залізниць України на більш ніж 40 станціях.

Зокрема в 2012 році з урахуванням потреб інвалідів була виконана реконструкція будівель 11 вокзалів (Донецьк, Львів, Жмеринка, Козятин, Луцьк, Артемівськ-2, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград-1, Харків-Балашовський, Макіївка-Пасажирська), новими переходами - пандусами з пасажирськими платформами і спеціальними спусками були облаштовані 31 вокзал і станція.

Крім того, місця для паркування автотранспорту інвалідів облаштовано на 3 вокзалах (Жмеринка, Козятин, Тернопіль), кімнати особистої гігієни для інвалідів - на 8 вокзалах (Донецьк, Львів, Харків-Пасажирський, Миронівка, Вапнярка, Сімферополь, Запоріжжя-1, Євпаторія- Курорт).

Майже всі залізничні вокзали, розташовані в обласних містах, забезпечені інвалідними колясками для обслуговування пасажирів, обмежених у пересуванні.

Туалетні кімнати обладнані додатковими поручнями, в залах очікування для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями спеціальними інформаційними табличками визначені місця відпочинку, виділені квиткові каси для їх позачергового обслуговування. На вокзалах встановлені універсальні телефони на рівні, зручному для користування.

Для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями в кожному вагоні виділено 6-8 посадочних місць.

Спеціальні вагони для перевезення інвалідів на візках, за попередніми заявками, залізничники включають до складу поїздів.

Водночас, в «Укрзалізниці» зазначають, що на залізницях України сьогодні є тільки 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів-колясочників.

«Цього недостатньо для задоволення попиту на перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, ця соціальна сфера потребує державної підтримки», - відзначають в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. На сьогодні чинним законодавством України передбачено надання інвалідам широкого кола послуг з пільгового і безкоштовного проїзду громадським транспортом. Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого інваліда або дитину-інваліда), мають право безкоштовного проїзду у приміському транспорті та пільгового проїзду на залізничному (на внутрішніх лініях (маршрутах)) транспорті в період з 1 жовтня по 15 травня.