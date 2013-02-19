РЗ відновлює продаж квитків в Україну відправленням з 30 березня

Російські залізниці (РЖД - Российские железные дороги) відновлюють продаж проїзних документів на частину пасажирських поїздів в міжнародному сполученні з Україною відправленням з 30 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«У зв'язку з переходом 31 березня в 3:00 України на літній час проводиться коригування розкладів і графіків руху пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів, які слідують у напрямку України», - йдеться в повідомленні.

Так, у міру опрацювання розкладів і графіків руху сьогодні відкрита продаж проїзних документів на наступні поїзди далекого слідування відправленням по 3 квітня включно: № 1 Москва - Київ, № 3 Москва - Київ, № 5 Москва - Київ, № 41 Москва - Київ, № 9 Москва - Донецьк, № 15 Москва - Дніпропетровськ, № 311 Москва - Луганськ, № 91 Москва - Полтава, № 77 Москва - Маріуполь, № 17 Москва - Сімферополь, № 67 Москва - Сімферополь, № 61 Москва - Миколаїв, № 23 Москва - Одеса, № 33 Москва - Одеса.

Відзначається, що опрацювання розкладів і графіків руху продовжується і здійснюватиметься в максимально стислі терміни. Про подальший продажів квитків на пасажирські поїзди далекого слідування сполучення з Україною пасажири будуть відразу ж поінформовані.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Російські залізниці призупинили продаж квитків на поїзди, що прямують до України, з 30 березня поточного року.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято у зв'язку зі зверненням української сторони і «у зв'язку з відсутністю остаточного рішення про перехід України в березні 2013 року на літній час».

Довідка УНІАН. В даний час на «літній» і «зимовий» час переходять понад 110 країн світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Таким, чином різниця в часі між Києвом і Москвою становить 2 години, влітку - 1година, після переходу України на літній час.

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