В Іспанії страйкують співробітники авіакомпанії Iberia. Не обійшлося без сутичок з поліцією

Зіткненнями з поліцією ознаменувався перший день страйку співробітників іспанської авіакомпанії Iberia в мадридському аеропорту «Барахас», повідомляє Euronews.

Учасники акції протестують проти майбутнього звільнення понад 3,8 тис. осіб і зниження зарплат. Ці заходи, на думку керівництва компанії, дозволять уникнути її банкрутства. Страйк, у якому беруть участь як екіпажі літаків, так і наземний персонал, повинен тривати п'ять днів. Вже в перший з них були скасовані десятки рейсів Iberia, з урахуванням дочірніх компаній - понад 200.

Гнів демонстрантів направлений проти British Airways. Ця авіакомпанія і Iberia підписали угоду про злиття два роки тому. «Уряд має 15% акцій. Якщо воно дозволить зруйнувати компанію на догоду британському перевізнику, співробітники Iberia продовжуватимуть боротьбу проти цієї атаки на іспанський туризм», - говорить один з учасників акції

«Мінімальна кількість рейсів (все ж сьогодні) виконувалася, - заявив увечері в понеділок міністр транспорту Іспанії. - Однак я хочу попросити обидві сторони конфлікту досягти угоди якнайшвидше, оскільки країна і так страждає від економічної кризи».

Якщо в найближчі кілька днів між керівництвом Iberia і профспілками не буде досягнуто угоди про врегулювання трудового конфлікту, страйк продовжиться в березні.