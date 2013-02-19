В Англії заарештовано п'ять вантажних суден, команди яких складаються з громадян РФ і України

П'ять вантажних суден, команди яких складаються здебільшого з громадян РФ і України, заарештовані в місті Рай/графство Східний Суссекс/, на півдні Англії. Як повідомила сьогодні Бі-бі-сі, судна заарештовані за борги компанії-власника "Індепендент шипінг".

За інформацією британської мовної корпорації, близько 40 моряків, більшість з яких - росіяни та українці, вже протягом двох тижнів змушені жити на борту своїх суден. Їм вже кілька місяців не виплачують зарплату, тому вони не можуть повернутися додому.

Морякам надає підтримку благодійна організація "Лайонс клаб"/Lions Club/, передає ИТАР-ТАСС. Глава британської компанії "Індепендент шипінг" Стів Дадмен заявив Бі-бі-сі, що має намір вирішити цю проблему протягом тижня.