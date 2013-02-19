«Мотор Січ» планує підписати код-шерінгову угоду з «ЮТейр-Україна»

Авіакомпанія «Мотор Січ» планує підписати код-шерінгову угоду та угоду між авіаперевізниками про визнання перевізної документації (інтерлайн) з авіакомпанією «ЮТейр-Україна».

Про це УНІАН повідомили в аеропорту «Київ» (Жуляни) з посиланням на представника авіакомпанії «Мотор Січ» Олександра Бурмістрова.

«Глобальна домовленість «Мотор Січі» з авіакомпанією «ЮТейр-Україна» про те, що вони об'єднують свої маршрутні мережі. У кожної компанії є своя стратегія розвитку. Зараз авіакомпанії в процесі підписання інтерлайн і угоди про код-шере», - сказав він, коментуючи переведення рейсів «Мотор Січ» до аеропорту «Київ» (Жуляни).

О.Бурмістров також повідомив, що в рамках угоди здійснюватимуться рейси на внутрішніх напрямках Запоріжжя - Львів і Донецьк - Ужгород з пересадкою в аеропорту Київ (Жуляни).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» є структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

На сьогодні авіакомпанія здійснює внутрішні і міжнародні авіаційні перевезення пасажирів і вантажів, VIP польоти літаками: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, гелікоптерами Мі-8, Мі-2.

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника має 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, один середньомагістральний Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» за підсумками 2012 року збільшити пасажирські авіаперевезення майже на 90% у порівнянні з 2011 роком - до 420 тис. осіб.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року, є п'ятим за величиною аеропортом України. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

Аеропорт «Київ» у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

У січні 2013 року аеропорт «Київ» вийшов на друге місце в країні за пасажиропотоком, обслуживши понад 100 тис. пасажирів.