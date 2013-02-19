Прокуратура вимагає від МАУ сплатити 18,6 млн грн боргу на користь ДП "Антонов"

Прокуратура в суді вимагає від авіакомпанії МАУ сплатити 18,6 млн грн боргу перед підприємством «Антонов».

Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури з посиланням на прес-службу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Згідно з повідомленням, 18 лютого прокуратура Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері заявила позов до Господарського суду Києва щодо стягнення заборгованості у розмірі 18,6 млн грн з приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» на користь держави в особі Міністерства промислової політики України та Державного підприємства «Антонов».

Як пояснюють у прокуратурі, борг виник у результаті несплати за авіаційні перевезення, що виконані літаками Державного підприємства «Антонов» у період з січня по грудень 2012 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1946 році) було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців по проектам.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджене серійне виробництво літаків «Антонов».