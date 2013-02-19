Продажі нових авто в ЄС впали до мінімуму з 1990 року

Варшава. Продажі нових автомобілів у країнах Євросоюзу в січні 2013 року знизилися до рекордно низького з 1990 року показника в 918,280 тис. штук, що також на 8,5% менше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Асоціації європейських автовиробників.

Продажі Ford впали на 26% на тлі зниження на 16% продажів Peugeot Citroen і Toyota, а також 5,5% зниження продажів найбільшого виробника машин в Європі концерну Volkswagen.

За даними агентства, у січні зуміли збільшити продажі виробники дорожчих моделей машин BMW і Mercedes-Benz, які продали відповідно на 9,4% та 4,7% більше, ніж у січні минулого року.

Крім них, збільшити продажі зміг південнокорейський концерн, що виробляє машини під брендом Kia - на 7,7%.

"Аналітики прогнозують, що регіональний ринок, що впав до 17-річного мінімуму в 2012 році, випробує скорочення і в 2013 році. Більшість автовиробників чекають падіння продажів за рік на 3-5%", - відзначає Reuters.