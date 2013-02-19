УТЛЦ підвищив ефективність використання піввагонів

Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) у лютому підвищило ефективність використання піввагонів державних вагонних компаній на території України в порівнянні з піввагонами інших власників.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, добова продуктивність піввагона УТЛЦ в лютому становила 4251 т/км нетто, тоді як продуктивність піввагонів інших власників становила 4074 т/км нетто на добу.

Порожній пробіг піввагонів УТЛЦ у лютому становив 214,6 км на добу, піввагонів інших власників - 271,2 км на добу.

Водночас, за словами заступника директора УТЛЦ з організації перевезень Юрія Григоржевського, ефективність використання піввагонів УТЛЦ у лютому вища, ніж була в січні.

«У січні продуктивність піввагонів «УТЛЦ» трохи знизилася порівняно із загальним парком через залучення до перевезень залізорудної сировини інвентарного парку "Укрзалізниці". Піввагони державних вагонних компаній менш технічно придатні для залізної руди і знаходилися у відстої. Однак уже в лютому поточного року разом зі збільшенням обсягів перевезень продуктивність вагонів держкомпаній виявилася кращою, ніж піввагонів загального парку», - пояснив Ю. Григоржевський.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році УТЛЦ уклав 863 договори з вантажовідправниками і експедиторами і розраховує протягом поточного року збільшити їх кількість в два рази.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ перебуває, зокрема, 46,7 тис. піввагонів, у тому числі в робочому стані - 34 тис. З них 2 тис. вагонів перебувають за межами України.