«Укравтодор» почне ямковий ремонт після підвищення температури до +5

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує розпочати плановий ямковий ремонт на всій мережі доріг за сприятливих погодних умов - коли температура повітря підніметься вище +5 і покриття доріг буде сухим.

Як повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, про це повідомив перший заступник «Укравтодору» Микола Мездрін під час виїзної робочої наради на ділянці ремонту дороги (з 23-го по 30-й км) траси Київ-Одеса.

М.Мездрін пояснив, що наразі в умовах міжсезоння проводяться роботи із застосуванням холодних асфальтобетонних сумішей згідно з технологіями, розробленими для застосування в зимових умовах.

Коментуючи стан доріг, М.Мездрін зазначив, що мережа автомобільних доріг загального користування України сформована в основному у 70-х - початку 80-х років минулого сторіччя і «побудована за старими нормативами».

«Зараз суттєво збільшилася кількість транспортних засобів, і фактичне навантаження на дороги перевищує застарілі розрахункові показники від півтора до десяти разів», - сказав він.

За словами М.Мездріна, кожен тип покриття має свій міжремонтний термін служби.

В період інтенсивного будівництва доріг загального користування (70-80-і рр. XX ст.) заповнювачем в органомінеральних сумішах були місцеві матеріали (наприклад, маломіцні вапняки) та відходи промисловості, які характеризуються невисокою морозостійкістю (до 30 зимових циклів). У сумішах використовували переважно не дефіцитні на той час бітуми, а кам'яновугільний дьоготь, смоли та інші відходи виробництва. Крім того, для ремонту дорожніх покриттів часто використовували рідкі органічні в'яжучі речовини, які з часом розріджують бітум нижніх шарів і порушують структуру матеріалу покриття. Внаслідок цього покриття втрачають здатність витримувати транспортні навантаження і втрачають морозостійкість.

«З часом органічні в'яжучі втратили свої основні властивості. В результаті цього покриття покривається тріщинами, через які просочується вода. У разі замерзання вона розколює дорожнє покриття», - розповів М.Мездрін.

Наразі під час будівництва доріг для недопущення таких наслідків використовують спеціальні добавки.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») з початку 2013 року до 19 лютого відремонтувало понад 160 тис. кв. м дорожнього покриття на 4,7 тис. км доріг.

18 лютого міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні досягла 1,4 млн кв. м.

В Україні на реконструкцію та будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд дол.

Державна служба автомобільних доріг України за підсумками 2012 року відкрила рух на 1601 км відремонтованих та новозбудованих доріг.