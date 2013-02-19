Авіатранспорт України у січні скоротив перевезення пасажирів на 17%

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України у січні 2013 року скоротилися на 6,7% порівняно з січнем 2012 року - до 10 тис. тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажооборот авіаційного транспорту у січні 2013 року скоротився на 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 29 млн т/км.

Також Держстат повідомляє, що авіаційні пасажирські перевезення у січні 2013 року скоротилися на 17,1% - до 0,4 млн пасажирів. Пасажирооборот авіатранспорту скоротився на 24,7% - до 0,736 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Перевезення вантажів авіаційним транспортом України за підсумками 2012 року зросли на 24,7% порівняно з 2011 роком - до 0,1 млн тонн. Авіаційні пасажирські перевезення в 2012 році зросли на 8% - до 8,1 млн пасажирів.

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