Підприємства транспорту у січні зберегли пасажироперевезення на рівні 531,2 млн осіб

Підприємства транспорту України у січні 2013 року перевезли 531,2 млн пасажирів - на 0,2% менше, ніж у січні 2012 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту у січні 2013 року становив майже 9,012 млрд пас./Км - на 4,4% менше рівня січня 2012 року.

Перевезення пасажирів на залізничному транспорті з урахуванням перевезень міською електричкою у січні 2013 року становило 32,3 млн пасажирів - на 1% менше, ніж у січні 2012 року. Пасажирооборот залізничного транспорту у січні 2013 року становив 2,987 млрд пас./км - на 2,2% менше, ніж роком раніше.

Відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці збільшиллся на 1,1%, на Донецькій залізниці (ДЗ) - на 0,3%.

Водночас відправлення пасажирів на Південній (ПЗ) і Одеській (ОЗ) залізницях скоротилося на 0,5%, на Львівській залізниці (ЛЗ) - на 0,1%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) - на 3,3%.

Автотранспортні підприємства в січні збільшили перевезення пасажирів на 1% - до 277,1 млн пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців скоротилися на 4,4%.

Пасажирооборот автотранспорту у січні 2013 року скоротився на 2,2% порівняно з січнем 2012 року - до 3,912 млрд пас./км.

Авіаційні підприємства України в січні 2013 року перевезли 0,4 млн пасажирів - на 17,1% менше, ніж роком раніше. Пасажирооборот авіатранспорту в січні скоротився на 24,7% - до 0,736 млрд пас./км.

Підприємства водного транспорту про підсумками 2012 року збільшили перевезення пасажирів на 8,8% - до 0,4 млн пасажирів, пасажирооборот водного транспорту зріс на 2,1% - до 1,4 млн пас. / Км.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом у січні 2013 року становили 220,9 млн пасажирів - на 1,4% менше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Підприємства транспорту України в 2012 році скоротили пасажирські перевезення на 2,4% - до 6,812 млрд осіб. Пасажирооборот транспорту в 2012 році становив майже 132,48 млрд пас./км - на 1,2% менше рівня 2011 року.