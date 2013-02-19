Центрами профосвіти ПЗ в 2012 році підготовлено та перепідготовлено 924 працівники

Харківським центром професійної освіти та Лубенським центром професійної освіти Південної залізниці у 2012 році було підготовлено і перепідготовлено 924 працівники галузі, підвищення кваліфікації пройшли 538 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Південної залізниці.

За їх даними, всі працівники залізниці, які пройшли професійне навчання в центрах професійної освіти - зараз працюють в залізничній галузі. Згідно з чинним законодавством підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників для потреб галузі проводиться за рахунок підприємства з наданням відповідних соціальних гарантій, встановлених законодавством, під час навчання.

У 2013 році заплановано, що в Лубенському центрі професійної освіти Південної залізниці пройдуть підготовку та перепідготовку, підвищать кваліфікацію 536 осіб, в Харківському центрі професійної освіти - 523 особи.

«Діяльність центрів Південної залізниці спрямована, в першу чергу, на ефективну організацію навчального процесу, підготовку робітничих кадрів, кваліфікація яких відповідає високим запитам сучасного рівня розвитку виробництва, техніки технологій залізничного транспорту. До того ж система професійного розвитку працівників не тільки допомагає у зростанні, але і дозволяє зберегти кадри», - сказано в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. Лубенська технічна школа організована в 1944 році. У 2009 році перейменована в Лубенський центр професійної освіти. Наразі Центр проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників з 24 спеціальностей. З 1944 року по теперішній час провів підготовку понад 25 тис. працівників, підвищив кваліфікацію більше 7 тисяч осіб.

Харківська технічна школа заснована в 1934 році. У 2009 році перейменована в Харківський центр професійної освіти. За майже 80 років своєї діяльності Харківський центр професійної освіти розширив спектр підготовки робітничих професій з 5 до 19 найменувань, за якими було проведено навчання понад 50 тисяч залізничників.