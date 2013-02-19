Залізниці України у січні скоротили перевезення вантажів на 3%

Залізниці України у січні 2013 року скоротили перевезення вантажів на 2,9% порівняно з січнем 2012 року - до 33,6 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів скоротилося на 2,9%.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажооборот залізничного транспорту у січні скоротився на 11,7% - до 16,377 млрд т/км.

Відправлення вантажів збільшилося на Південній залізниці (ПЗ) - на 5,5% та Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) - на 14,1%, на Львівській залізниці (ЛЗ) - на 8,7%, на Одеській залізниці (ОЗ) - на 4,3%.

Відправлення вантажів знизилося на Придніпровській залізниці - на 1,2%, на Донецькій залізниці (ДЗ) - на 11%.

За підсумками січня відправлення лісових вантажів збільшилося на 41,3%, брухту чорних металів - на 26,7%, зерна і продуктів помелу - на 11,7%, залізної та марганцевої руди - на 1,2%, коксу - на 0, 5%.

Відправлення чорних металів скоротилося на 1,6%, хімічних і мінеральних добрив - на 4,1%, кам'яного вугілля - на 4,7%, будівельних матеріалів - на 5,2%, цементу - на 26,9%, нафти і нафтопродуктів - на 47,5%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн.

Залізниці України у 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно 2010 роком - до 468,1 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів зросло на 8,6%.