Біля берегів Нігерії пірати захопили трьох українців, росіянина і двох громадян Індії

Трьох українців, росіянина і двох громадян Індії захоплено піратами, які атакували судно Armadah Tuah біля узбережжя Нігерії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Рейтер». Напередодні Міжнародне морське бюро (ММБ) повідомило про те, що 17 лютого приблизно на відстані 80 км від нігерійського узбережжя пірати напали на судно Armadah Tuah.

Інтернет-видання Maritame Executive відзначає, що під час нападу на експлуатоване нігерійською компанією-оператором Armada Century Ltd допоміжне судно Armadah Tuah під прапором Малайзії пірати захопили тільки іноземців, які перебували на борту. Нігерійці, які входили до складу екіпажа, згодом перегнали залишене морськими розбійниками судно до берега.

Офіційних заяв силових структур Нігерії щодо інциденту з судном Armadah Tuah поки не надходило.

Останнім часом експерти відзначають зростання активності піратів біля узбережжя Нігерії. За останні 10 днів у даному районі бойовик атакували ще, як мінімум, чотири судна.