Після Facebook і Twitter хакери "взялися" за Apple. Хвиля атак йде зі Східної Європи

Корпорація Apple піддалася кібератаці тими ж хакерами, які кілька днів тому намагалися зламати соцмережу Facebook, передає Газета.RU із посиланням на Los Angeles Times.

Apple повідомляє, що комп'ютери декількох співробітників були атаковані хакерами, але «немає жодних доказів, що будь-які дані були вкрадені».

Комп'ютери співробітників Facebook були атаковані 16 лютого. Тоді ж соцмережа повідомила, що подібної атаки зазнали й інші компанії. На початку лютого мережа мікроблогів Twitter також повідомила, що зазнала атаки хакерів, в результаті якої були вкрадені дані 250 тисяч користувачів.

Спочатку джерела Reuters припускали, що за кібератаками стоїть китайська влада. Зараз Bloomberg повідомляє, що хвиля хакерських атак йде зі Східної Європи. За словами джерел агентства, крім Facebook, Twitter і Apple, хакерських атак зазнали усього 40 компаній.

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