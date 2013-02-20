Міндоходів хоче відновити практику спрощеного перетину кордону

Міністерство доходів і зборів використовує досвід Євро-2012 в частині лібералізації правил проходження через кордон і прискорення процедур пропуску транспортних засобів між Україною та Польщею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходов з посиланням на підсумки зустрічі представників митних та прикордонних служб України та Польщі в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребінне» Львівської митниці.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили проект Декларації про запровадження Системи попереднього повідомлення про надзвичайні ситуації на українсько-польському кордоні, а також домовилися вдосконалити свою роботу по лінії руху «зелений коридор». «Експериментальна загальна смуга руху «зелений коридор» виявилася досить успішною у пункті пропуску «Краковець - Корчова». Крім того, тут же впроваджений проект «Fast Way», який спрощує процедури контролю для порожніх транспортних засобів», - сказано в повідомленні Міндоходів. У ньому також вказується, що в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребінне» діє електронний обмін інформацією про транспортні засоби, що проходять через українсько-польський кордон.

Як стверджують у Міндоходів, введення загальної смуги руху «зелений коридор» скорочує час проходження кордону на 40% і одночасно збільшує пасажиропотік, що виразно сприяє розвитку туризму. Успіхами українських фахівців, запевняють в Міндоходів, вже зацікавилися митні адміністрації Білорусі та Росії. Представники цих відомств мають намір відвідати митні пости Львівщини з метою обміну досвідом.

Як повідомляв УНІАН, у дні футбольного турніру Євро-2012 до України щодня приїжджали до 300 тис. туристів. Причому потік автомобілів, які перетинають український кордон, збільшився в середньому на 55-60 тис. автомобілів на добу. Крім того, за ініціативою Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України та Державною митною службою України було спільно видано посібник з безпеки і перетину кордону.