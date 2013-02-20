Українцям на березневі свята пропонують 6 додаткових потягів

Залізниці України призначили на березневі свята 6 додаткових потягів, у тому числі 4 потяги у туристичні центри Західної України.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), додаткові потяги здійснять 12 рейсів і курсуватимуть починаючи з 6 березня.

Зокрема, складом Одеської залізниці (ОЗ) призначено потяг № 210/209 Миколаїв - Київ, Придніпровська залізниця призначила потяг № 282/281 Сімферополь - Київ, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила потяги № 207/208 Київ - Ужгород та № 217/218 Київ - Івано-Франківськ, Південна залізниця (ПЗ) призначила потяг № 553/554 Київ - Тернопіль, Львівська залізниця (ЛЗ) призначила потяг № 192/191 Львів - Київ.

Як повідомляв УНІАН, на новорічні та різдвяні свята у сезон 2012-2013 року додаткові потяги здійснили 212 рейсів.

Нагадаємо, в сезон новорічних і різдвяних перевезень 2011-2012 року залізниці України призначили 190 рейсів додаткових потягів.

Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповненість не перевищує 50%.