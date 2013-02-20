Придніпровська залізниця спрямувала на виконання колективного договору понад 329 млн грн

Придніпровська залізниця у 2012 році спрямувала на виконання колективного договору за 2012 рік 329,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, середньомісячна заробітна плата за 2012 зросла на 15% порівняно з 2011 роком - до 3,76 тис. грн для працівників звичайної діяльності і 3,837 тис. грн у сфері перевезень.

На господарське утримання, капітальний та поточний ремонт дитячих залізниць, установ культурного, спортивного та оздоровчого призначення у 2012 році спрямували 27,6 млн грн, на заходи з охорони праці - 53,4 млн грн.

За літній період у 2012 році у відомчих оздоровчих закладах Придніпровської залізниці відпочили близько 3 тис. дітей і майже 11 тис. залізничників.

За підсумками конференції трудового колективу Придніпровської залізниці затверджено акт перевірки виконання зобов'язань колективного договору за 2012 рік, дію самого договору зі змінами та доповненнями продовжено на 2013 р.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.