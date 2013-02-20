На розвиток Запорізької дитячої залізниці виділять 700 тис. грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» цього року планує виділити на розвиток Запорізької дитячої залізниці 700 тис. грн.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, 500 тис. грн планується спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази цієї дитячої залізниці, 50 тис. грн - на придбання форменого одягу.

Крім того, 115 тис. грн буде виділено на участь юних залізничників із Запоріжжя в 10-му Всеукраїнському екологічному фестивалі та професійному Всеукраїнському зльоті.

Також юні залізничники харчуватимуться за кошти Придніпровської залізниці під час їх навчально-виробничої практики.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Запорізька дитяча залізниця імені двічі героя Радянського Союзу льотчика-космонавта Павла Поповича розпочала свою роботу 19 травня 1972 року.

Запорізька дитяча залізниця є однією з найбільш розвинених дитячих залізниць України та СНД. Довжина її головної колії становить 8,6 км, повна експлуатаційна довжина - 9,4 км, тут діє одна станція і сім пасажирських платформ, тунель довжиною 80 м, рухомий склад - три тепловози з вагонами і одна вантажна платформа.