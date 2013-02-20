Польща цього року має намір продати 50 залізничних вокзалів

Варшава. Державний залізничний холдинг PKP планує в першій половині цього року виставити на продаж 50 залізничних вокзалів, які не використовуються за призначенням і знаходяться у привабливих з комерційної точки зору місцях.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відзначивши, що такий план включений до нової програми управління залізничними вокзалами, затвердженої керівництвом.

"Ця пропозиція спрямована до кожного, у кого є ідея щодо використання вокзалу в комерційних цілях. У нас є позитивний досвід використання шляхом відкриття ресторанів", - зазначив представник компанії Ярослав Батор.

PKP повідомила, що зараз готує оцінку об'єктів, які будуть виставлені на продаж.

Компанія також зазначила, що вже підготувала передачу належних їй близько 250 вокзалів органам місцевого самоврядування, нагадавши, що має намір віддати їм 800 таких об'єктів.

Минулого року органи місцевого самоврядування отримали від РКР майже 60 вокзалів.

Прес-служба також повідомила, що до кінця поточного року на 13 найбільших залізничних вокзалах у Польщі з'являться спеціальні менеджери, які нестимуть комплексну відповідальність за порядок на цих об'єктах і ефективне їх використання.

Цього року буде завершена модернізація 20 вокзалів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року РКР оголосила про намір передати органам місцевого самоврядування у найближчі роки 800 залізничних вокзалів із близько 2,5 тис., що належать компанії, аби заощадити кошти на їх утримання.

За останніми даними РКР, у Польщі використовуються тільки 600 вокзалів.

Довідка УНІАН. Польська влада створила компанію РКР у 2001 році для реструктуризації залізничного транспорту, який має значні труднощі через недофінансування галузі та збитків від діяльності найбільших держкомпаній цього сектора.

За даними влади, тільки РКР Сargo, що входить до холдингу РКР і займається вантажними перевезеннями, вдалося за цей час стати рентабельною компанією.