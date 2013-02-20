«Укрзалізниця» відновить курсування нічного потяга із Сум до Києва

У новому графіку «Укрзалізниці» відновлять курсування нічного потяга із Сум до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь.

За його словами, про це міністр інфраструктури України Володимир Козак повідомив йому особисто, передавши водночас губернатору Сумської області відповідний лист.

«Міністерство інфраструктури розробило лист до облдержадміністрації про призначення щоденного потяга сполученням Харків - Суми - Київ - Тернопіль із зручним часом прибуття та відправлення», - йдеться в офіційному листі.

За попередньою інформацією, нічний потяг із введенням нового графіка «Укрзалізниці» буде відправлятися із Сум в 23:10 і прибуватиме до Києва о 05:00-05:10. У зворотному напрямку відправлення з Києва очікується о 00:05 - 00:30, прибуття в Суми - в 06:00-06:20.

«Я вдячний журналістам і представникам громадськості, які порушили цю проблему», - зазначив Ю. Чмирь.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на позачерговій сесії Сумської міськради депутати прийняли звернення до міністра інфраструктури України В. Козака з проханням відновлення курсування нічного потяга «Суми-Київ». Таким був результат збору майже 9 тисяч підписів мешканців обласного центру, незадоволених скасуванням нічного потяга до Києва.