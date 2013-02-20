Послугу перенесення мобільних номерів планують запровадити до кінця листопада

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, планує запровадити послугу перенесення мобільних номерів до 30 листопада 2013 року. Ця дата була підтримана практично всіма учасниками наради за результатами громадського обговорення проекту «Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів», яке відбулося 19 лютого.

У нараді взяли участь понад 40 представників від Української асоціації операторів зв'язку «Телас», Інтернет Асоціації України, Українського союзу промисловців і підприємців, а також Товариства захисту споживачів послуг зв'язку та операторів телекомунікацій.

Зокрема, даним нормативним актом НКРЗІ передбачено, що оператори телекомунікацій повинні забезпечити можливість надання послуг на мережах мобільного зв'язку до 30 листопада 2013 року, а на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку - до 31 грудня 2014 року. На нараді лише один учасник ринку запропонував встановити єдиний термін для впровадження послуги перенесення мобільних і фіксованих номерів - кінець 2014 року, інших пропозицій не надійшло.

Згідно з даними НКРЗІ, під час обговорення всього надійшло 457 зауважень та пропозицій до Положення, комісія відповідним чином врахувала 197, частково врахувала 61 і вмотивовано відхилила 199 зауважень і пропозицій.

Як було відзначено в аналізі регуляторного впливу, основною проблемою, яка вирішується нормативним актом, «є надання можливості абоненту вільно отримувати послуги в мережі будь-якого оператора зі збереженням абонентського номера».

На нараді ухвалили рішення, що послуга перенесення абонентського номера буде безкоштовною для абонента, хоча пропонувалися й інші варіанти. Також були враховані Рекомендації ЄС, згідно з якими Національні регулюючі органи не повинні накладати роздрібні тарифи на перенесення номера з порушенням правил конкуренції, шляхом встановлення специфічних або загальних роздрібних тарифів.

Матеріали наради будуть проаналізовані та враховані, доопрацьований проект Положення буде винесено 28 лютого 2013 року на засідання НКРЗІ з метою його схвалення і направлення до 1 березня 2013 року на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом Положення, послуга з перенесення абонентських номерів повинна здійснюватися безкоштовно. Заявник зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з перенесенням його абонентського номера лише у випадках відмови від отримання послуги в час, який перевищує встановлений ліміт і в деяких інших випадках. Згідно з проектом Положення, послуга перенесення номера повинна бути забезпечена протягом 24 годин в мережах мобільного зв'язку і протягом 7 робочих днів в мережах фіксованого телефонного зв'язку після отримання заяви на УПН, за винятком випадку, коли абонент вказує більший бажаний час перенесення абонентського номера. Термін тимчасової втрати обслуговування абонентського номера під час перенесенні номера не може перевищувати 3 години.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.