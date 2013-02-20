Кабмін призначив в.о. гендиректора Національної телекомпанії

Кабінет Міністрів України призначив виконуючим обов’язки генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ) заступника генерального директора НТКУ з інформаційного та суспільно-політичного мовлення Олександра Пантелеймонова.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр Кабінету Міністрів Олена Лукаш повідомила журналістам, що таке рішення сьогодні було прийнято урядом.

Також, за її словами, Кабмін звільнив Єгора Бенкендорфа з посади гендиректора НТКУ.

*** За інформацією «Телекритики», 14 лютого ц. р. Є.Бенкендорф був призначений головою правління телеканалу «Інтер».

Є.Бенкендорф написав заяву про звільнення з посади генерального директора Національної телекомпанії України за власним бажанням, повідомили у юридичній службі компанії 18 лютого.

Заяву Є.Бенкендорфа було передано до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

До розгляду заяви українським урядом Є.Бенкендорф перебував у відпустці. На час відпустки генерального директора виконувачем його обов'язків було призначено заступника генерального директора НТКУ з інформаційного та суспільно-політичного мовлення О.Пантелеймонова.

Також повідомлялося, що Національною телекомпанією України внесено дві пропозиції щодо кандидатури нового генерального директора телекомпанії. Це два заступника керівника НТКУ – О.Пантелеймонов та Ігор Толстих.

О.Пантелеймонов на НТКУ займався розробкою концепції та організацією виробництва телевізійних програм для висвітлення діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України «Відверта розмова», «Підсумки тижня», «Офіційна хроніка», «Офіційна хроніка. Тиждень», «Кабмін: подія тижня», «Уряд на зв'язку з громадянами», «Слово регіонам». Окрім цього, О.Пантелеймонов є головним редактором проекту «Діалог з країною», який готується на 22 лютого 2013 року. Проект присвячений третій річниці інавгурації Президента України Віктора Януковича.

До роботи на НТКУ О.Пантелеймонов працював на «Інтері», був шеф-редактором ток-шоу «Свобода на «Інтері» у 2008-2009 роках, має науковий ступінь кандидата політичних наук.

І.Толстих працює на НТКУ з серпня 2004 року, у грудні цього ж року він був призначений віце-президентом телекомпанії, а з березня 2010 року - заступник генерального директора.