Придніпровська залізниця посилює контроль над безквитковими пасажирами

Придніпровська залізниця (ПЗ) посилює контроль над безквитковими пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, протягом поточного року здійснюватимуться перевірки якості роботи провідників з правом продажу квитків на приміських маршрутах, посилиться контроль за їх роботою з боку керівного, інструкторського та інженерно-технічного складу моторвагонних депо.

Для провідників з правом продажу квитків плануються технічні заняття з акцентом на питанні якісного забезпечення пасажирів проїзними документами, перевірки посвідчень особи у пасажирів, які мають право пільгового проїзду в поїздах приміського сполучення і т. і.

Також у 2013 році провідників-касирів у вагонах електропоїздів ПЗ продовжують супроводжувати співробітники транспортної міліції.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2012 році збільшила перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на 3,2% у порівнянні з 2011 роком - до майже 6,719 млн осіб. Місцеві бюджети збільшили магістралі компенсацію за пільгові перевезення на 11,7% у порівнянні з 2011 роком - до 36,2 млн грн, що, однак, становить лише 64,5% від суми фактичних перевезень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.