Придніпровська залізниця в січні перевезла у приміському сполученні 879 тис. пасажирів платної категорії

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні 2013 року в приміському сполученні перевезла 879 тис. пасажирів платної категорії на суму 6,157 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, за вказаний період магістраль також перевезла 421,6 тис. пасажирів пільгової категорії.

За перевезення пільговиків дорога отримала з місцевих бюджетів 108,2 тис. грн компенсації, що становить 2,9% від суми фактичних нарахувань - 3 млн 739,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2012 році збільшила перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на 3,2% у порівнянні з 2011 роком - до майже 6,719 млн осіб. Місцеві бюджети збільшили магістралі компенсацію за пільгові перевезення на 11,7% у порівнянні з 2011 роком - до 36,2 млн грн, що, однак, становить лише 64,5% від суми фактичних перевезень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.