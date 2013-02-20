Дозвільний порядок регулювання бізнес-авіації стримує її розвиток - експерт

Дозвільний порядок регулювання бізнес-авіації стримує її розвиток, тоді як у країнах, де цей ринок розвинений, діє повідомний порядок.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший партнер юридичної фірми «Ільяшев і партнери» Роман Марченко.

«У США власник приватного літака повинен повідомити держоргани про майбутній політ, і цього достатньо. Безумовно, там є певні обмеження по висотах, неможливість польотів у визначених зонах, наприклад, біля великих аеропортів та ін. В Україні ж, незважаючи на деяке недавнє спрощення процедур, фактично діє дозвільний порядок. Це ключовий фактор, який стримує розвиток бізнес-авіації», - сказав він.

Крім того, Р.Марченко зазначив, що бюрократичні перепони, які стримують розвиток бізнес-авіації також стримують розвиток малих аеропортів.

«У США "приватники" рідко летять з великих аеропортів на зразок нашого «Борисполя» або «Жулян». Здебільшого там літають з невеликих аеропортів, що простіше з погляду оформлення, дешевше і комфортніше. У нас є такі аеропорти: «Гостомель», «Чайка» та ін. Але бізнес-авіація ними практично не користується, звичайно, не тільки і не стільки через дозвільних процедур, але й тому теж», - сказав він.

Водночас юрист зазначив, що «головний фактор, що стримує розвиток бізнес-авіації, лежить не в законодавчій площині, а в економічній».

«Для розвитку малої авіації недостатньо, щоб її послугами користувалися тільки олігархи. Вони і так літають приватними літаками. Повинно бути більше багатих громадян, багатий середній клас. Оскільки у нас його немає, то немає і попиту на ці послуги, а відповідно, і великого тиску на уряд з метою спрощення даних процедур», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Київській зоні польотів на рік здійснюється близько 11 тисяч рейсів бізнес-авіації. До того ж близько половини польотів припадає на аеропорт «Київ» (Жуляни), половина - на «Бориспіль».

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