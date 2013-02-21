Залізниці модернізують до літнього сезону 130 км колій

Залізниці до кінця травня планують модернізувати 130 км залізничних колій, провести капітальний ремонт на 120,2 км колій, а оздоровчий — на 86 км.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), основні роботи залізничники почнуть з квітня.

На цей час на залізницях узгоджуються графіки надання «вікон» для виконання ремонтно-колійних робіт.

Крім того, у 2013 році планується провести капремонти залізничних мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд на суму 175 млн грн і земляного полотна - 106 млн грн.

Для виконання всього запланованого обсягу до початку літнього сезону ремонту колій залізниці планують відремонтувати середнім і поточним ремонтом 562 колійні машини.

Як повідомляв УНІАН, залізниці планують у 2013 році провести модернізацію 229,6 км колій, капітально відремонтувати - 439,4 км колій.

За підсумками 2012 року залізниці провели капітальний ремонт 735,9 км залізничних колій і провели модернізацію 480,6 км колій. Також проведено середній ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровчий ремонт 880,9 км колій.

Довідка УНІАН. Щорічна потреба фінансування колійної інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн.