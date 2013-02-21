Донецька залізниця (ДЗ) у 2012 році завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій заощадила 4,6 тис. тонн умовного палива на суму 15,7 млн ​​грн.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, за 2012 рік залізниця перевиконала на 70% планові показники, передбачені програмою енергозбереження на цей рік, згідно з якою планувалося протягом року зекономити 2,7 тис. тонн умовного палива.

У 2013 році Донецька залізниця планує зекономити 2,6 тис. тонн умовного палива на суму 17,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця (ДЗ) у 2012 році перерахувала до державного та місцевих бюджетів, а також до цільових фондів 2,95 млрд грн.

У 2012 році Донецька залізниця скоротила вантаження на 7,1% у порівнянні з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів і недоотримала через спад промислового виробництва та відсутність ринку збуту в гірничо-металургійному комплексі дохідні надходження на суму 518 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.