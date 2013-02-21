«Київпастранс» візьме 285 млн грн кредиту на придбання нових тролейбусів

Депутати Київради надали дозвіл КП “Київпастранс” залучити кредит у розмірі не більш як 284,9 млн грн на закупівлю 77 нових тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 74 з 91 зареєстрованого в залі депутата.

У рішенні зазначається, що йдеться про тролейбуси з низьким рівнем підлоги, завдовжки понад 18 м.

Депутати також затвердили перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в заставу для забезпечення кредиту. Це 9 об’єктів, закріплених за КП “Київпастранс”, зокрема виробничі та адміністративні корпуси загальною площею майже 46 тис. кв. метрів вартістю майже 157 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, голова Постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак пояснила, що тролейбуси повинні були бути закуплені ще минулого року, але в 2012 році кошти для цього не були залучені до міського бюджету.

Вона нагадала, що нещодавно на декількох маршрутах перевізники підняли ціну на проїзд. "На жаль, місто не може тут допомогти киянам. Тому розвиток мережі саме комунального транспорту повинен залишатися пріоритетом в інфраструктурних проектах міста», - сказала А.Шлапак.