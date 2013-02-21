Білорусь відновлює продаж квитків на потяги до України

Мінськ. Білоруська залізниця відновлює продаж квитків на потяги у сполученні з Україною відправленням з 30 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Білоруської залізниці.

«У зв'язку з тим, що залізниці України розпочали реалізацію квитків на потяги з урахуванням переходу країни з 31 березня на літній час, відсьогодні Білоруська залізниця також відновила продаж квитків на низку потягів у сполученні з Україною», - відзначили в прес-центрі.

Так, з 21 лютого з урахуванням відпрацьованого розкладу руху міжнародних потягів відкрито продаж квитків на такі потяги: №86/85 Мінськ–Київ, №100/99 Мінськ–Сімферополь, №94/93 Мінськ–Одеса, №302/301 Мінськ–Адлер, №356/355 Мінськ–Кисловодськ, №390/389 Мінськ–Анапа, №393/394 Полоцьк–Сімферополь, №371/372 Мінськ–Чернівці.

«У цей час продовжується активне опрацьовування розкладу руху міжнародних потягів. Білоруська залізниця інформуватиме пасажирів про відновлення продажу на інші міжнародні потяги, що курсують у сполученні з Україною», - наголосили у Білоруській залізниці.

Як повідомляв УНІАН раніше, 15 лютого Білоруська залізниця тимчасово призупинила продаж квитків на потяги у сполученні з Україною з 30 березня у прямому сполученні і на деякі склади, що йдуть транзитом через Україну до Росії, через невизначеність з переходом на літній час.