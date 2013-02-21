Канадська компанія представила «Укрзалізниці» проект вантажного електровоза
Канадська машинобудівна компанія Bombardier Transportation представила Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") проект вантажного електровоза, розробленого для країн СНД і Балтії.
Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», такий локомотив може працювати на різних ділянках залізниці, зокрема й на неелектрифікованих. Він працює на двох видах струму і має дизель-установку, що робить машину універсальною.
Сторони обговорили основні технічні характеристики, які є визначальними при виборі «Укрзалізницею» сучасного рухомого складу, зокрема вантажних локомотивів.
Також були розглянуті шляхи подальшої взаємодії в контексті узгодження всіх технічних параметрів і особливостей експлуатації нової техніки в країнах простору 1520 (1520 мм - офіційна ширина колії залізниць країн СНД, Балтії, Монголії та Фінляндії).
Гендиректор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін зазначив, що оновлення тягового рухомого складу є пріоритетом у діяльності відомства на найближчі роки.
Довідка УНІАН. Bombardier Inc - канадська машинобудівна компанія.
Основні підрозділи компанії - найбільший у світі виробник залізничної техніки Bombardier Transportation і третій у світі виробник цивільних літаків після Boeing і Airbus Bombardier Aerospace.
Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки затверджена Кабінетом Міністрів України 1 серпня 2011 року.
Програма передбачає придбання близько 500 сучасних локомотивів вартістю понад 28 млрд грн. Фінансування закупівель здійснюватиметься за рахунок власних та залучених коштів "Укрзалізниці".