Канадська компанія представила «Укрзалізниці» проект вантажного електровоза

13:53, 21 лютого 2013
Транспорт/Звя'зок
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Канадська машинобудівна компанія Bombardier Transportation представила Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") проект вантажного електровоза, розробленого для країн СНД і Балтії.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», такий локомотив може працювати на різних ділянках залізниці, зокрема й на неелектрифікованих. Він працює на двох видах струму і має дизель-установку, що робить машину універсальною.

Сторони обговорили основні технічні характеристики, які є визначальними при виборі «Укрзалізницею» сучасного рухомого складу, зокрема вантажних локомотивів.

Також були розглянуті шляхи подальшої взаємодії в контексті узгодження всіх технічних параметрів і особливостей експлуатації нової техніки в країнах простору 1520 (1520 мм - офіційна ширина колії залізниць країн СНД, Балтії, Монголії та Фінляндії).

Гендиректор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін зазначив, що оновлення тягового рухомого складу є пріоритетом у діяльності відомства на найближчі роки.

Довідка УНІАН. Bombardier Inc - канадська машинобудівна компанія.

Основні підрозділи компанії - найбільший у світі виробник залізничної техніки Bombardier Transportation і третій у світі виробник цивільних літаків після Boeing і Airbus Bombardier Aerospace.

Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки затверджена Кабінетом Міністрів України 1 серпня 2011 року.

Програма передбачає придбання близько 500 сучасних локомотивів вартістю понад 28 млрд грн. Фінансування закупівель здійснюватиметься за рахунок власних та залучених коштів "Укрзалізниці".

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