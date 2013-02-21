Гендиректор «Укрзалізниці» та секретар комітету ОСЗ обговорили підготовку до конференції

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Сергій Болоболін 21 лютого провів зустріч із секретарем комітету Організації співпраці залізниць (ОСЗ) Кальманом Шомоді, на якій вони обговорили підготовку до проведення XXVIII засідання Конференції ОСЗ.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», на засідання, яке відбудеться з 22 по 26 квітня 2013 року в Одесі, планують прибути генеральні директори та відповідальні представники усіх залізниць-членів ОСЗ.

На засіданні Конференції генеральних директорів планується підсумувати роботу Комісії ОСЗ щодо вантажних та пасажирських перевезень, інфраструктури та рухомого складу, інформатизації, а також обговорити і затвердити програму роботи ОСЗ на майбутнє.

Довідка УНІАН. ОСЗ (Організація співпраці залізниць) - міжнародна організація, створена на нараді міністрів 28 червня 1956 року в м. Софія (Республіка Болгарія) міністрами, які відають залізничним транспортом.