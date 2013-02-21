Білорусь вироблятиме двоповерхові потяги для російського «Аероекспреса»

Мінськ. У Білорусі на заводі у Фаніполі (Мінська обл.) будуть вироблятися двоповерхові потяги для російської транспортної компанії «Аероекспрес».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам директор проекту з боку швейцарської компанії Stadler Філіп Бруннер.

«Компанія Stadler, яка є одним із засновників білорусько-швейцарського ВАТ «Електричний транспорт», виграла тендер в Москві і до 2016 року повинна поставити замовнику 16 чотиривагонних і 8 шестивагонних потягів. Також можлива додаткова поставка 13 потягів. Очікується, що продукцію почнуть випускати на новому заводі у Фаніполі наприкінці цього року», - сказав Ф. Бруннер.

Він зазначив, що потяги для «Аероекспреса» будуть створені на основі вже відомих швейцарських поїздів KISS з деякими технічними відмінностями, необхідними для експлуатації в Росії.

Крім того, пред'являються підвищені вимоги до стійкості до кліматичних умов. Нові потяги будуть здатні розвивати швидкість до 160 км/год.

Довідка УНІАН. ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Білкомунмаш» і компанія Stadler Rail AG (Швейцарія) підписали інвестпроект, розрахований на 2012-2016 роки. Швейцарська компанія купує частку в статутному фонді у розмірі 60% в створюваному підприємстві. Це підприємство виступає замовником з проектування та будівництва заводу та об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури до нього. З білоруської сторони учасником проекту виступає ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Білкомунмаш». Вироблена продукція буде поставлятися як на внутрішній ринок, так і на ринки держав - учасниць СНД.

ТОВ «Аероекспрес» - російська транспортна компанія, оператор приміських потягів, що зв'язують Москву, Сочі і Владивосток з аеропортами, які обслуговують ці міста. Вона була створена в 2005 році і є єдиним оператором з перевезення авіапасажирів московських аеропортів Внуково, Домодєдово і Шереметьєво з центральних залізничних вокзалів Москви. «Аероекспрес» також пов'язує аеропорт Сочі і сочинські вокзали, здійснює приміські пасажирські перевезення в підмосковне місто Лобня.