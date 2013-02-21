Експорт послуг зв'язку України за 2012 рік знизився на 3% - до 356 млн дол.

Експорт послуг зв'язку України за 2012 рік знизився порівняно з 2011 роком на 3% і становив понад 355,9 млн дол

Про це повідомляється у випуску Державної служби статистики України «Зовнішня торгівля України послугами за 2012 рік».

Імпорт послуг зв'язку за звітний період зріс на 4,6% - до майже 151 млн дол. Частка експорту послуг зв'язку в загальному експорті послуг України у 2012 році становила 2,6%, імпорту - 2,3%.

Експорт комп'ютерних послуг України за 2012 рік зріс порівняно з 2011 роком на 49,3% і становив понад 794,4 млн дол. Імпорт комп'ютерних послуг за цей же період виріс на 22,4% і становив понад 296,6 млн дол. Частка експорту комп'ютерних послуг в загальному експорті послуг України у 2012 році становила 5,9%, імпорту - 4,4%.

Як раніше повідомляв УНІАН, експорт послуг зв'язку України у 2011 році становив 366,5 млн дол. (зростання порівняно з 2010 роком - 6,2%, частка в загальному експорті послуг України - 2,7%), імпорт - більше 144,1 млн дол. (зростання порівняно з 2010 роком 14,5%, частка в загальному імпорті послуг України - 2,3%).