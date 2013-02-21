У Києві тривають роботи з відновлення дорожнього покриття у найпроблемніших місцях - ДАІ

У столиці тривають роботи з невідкладного відновлення дорожнього покриття у найпроблемніших місцях, повідомили УНІАН в Управлінні Державтоінспекції м. Києва, фахівці якого разом з представниками дорожніх та комунальних організацій перевіряють стан міських доріг.

УДАІ з посиланням на дані комунальної корпорації «Київавтодор» зазначає, що у місті проводиться аварійно-ямковий ремонт.

На сьогодні ремонтні роботи відбуваються у Голосіївському районі на вул. Вільямса та Трутенка; у Дарницькому районі: транспортна розв’язка «Осокорки», Дніпровська Набережна; у Деснянському районі: вул. Крайня (від вул. Братиславської до вул. Сабурова); вул. Драйзера (від вул. Лаврухіна до вул. Бальзака), проспект Ватутіна; вул. Драйзера (від вул. Електротехнічної до вул. Закревського); у Дніпровському районі: вул. Тичини, Ентузіастів, Березняківська, Карбишева; в Оболонському районі: вул.Героїв Дніпра (місцевий проїзд), Богатирська, Лугова, Полярна; у Печерському районі: вул. Старонаводницька, Кутузова, Московська, Лєскова, Тимирязівська; у Подільському районі: вул. Олени Теліги, проспект Правди; у Святошинському районі: проспект Перемоги, Кільцева дорога; у Солом’янському районі: вул. Гетьмана; у Шевченківському районі: вул.Олени Теліги, Мельникова.

Крім того, ремонтні роботи відбудуться на естакаді біля станції метро «Шулявська».

Як повідомляв УНІАН, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

У грудні 2012 року прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», винних у неякісній дорожній розмітці на столичних дорогах.

За даними «Київавтодору», на балансі корпорації знаходиться 1630 км доріг загальною площею покриття проїжджої частини 26,2 млн кв. м.

В Україні на реконструкцію й будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд доларів.

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