Польський поїзд встановив новий рекорд швидкості - понад 200 км/год.

Варшава. Вироблений у Польщі поїзд 31WE Impuls вперше в історії національних виробників розвинув швидкість на одній з ділянок залізниці в країні понад 200 кілометрів на годину, встановивши новий рекорд.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії-виробника Newag, зазначивши, що тести цього електричного складу відбулися цього тижня.

"Під час останнього тесту поїзд досяг швидкості 211,6 км/год. Все обладнання та системи працювали в нормальному режимі", - зазначив директор з маркетингу Newag Юзеф Міхалік.

Компанія повідомила, що вже передала цей склад, до якого входять чотири пасажирських вагони, компанії Koleje Dolnoslańskie, за замовленням якої він був виконаний.

Newag зазначив, що 31WE Impuls є її найсучаснішим продуктом, повідомивши, що у звичайній експлуатації поїзд їздитиме зі швидкістю до 160 км/год.

Профільне видання Rynek Kolejowy написало, що вартість одного такого потяга, який обладнаний кондиціонером та бездротовим інтернетом Wi-Fi, становить близько 4 млн євро (без ПДВ).

Польське агентство РАР помітило, що польському поїзду, однак, поки не вдалося побити абсолютний рекорд швидкості встановлений на національній залізниці поїздом італійського Pendolino, який у 1994 році досяг швидкості 250,1 км/год.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року найбільша в Польщі з пасажирських перевезень на довгих відстанях держкомпанія PKP Intercity підписала контракт на поставку 20 складів Pendolino, кожен з яких коштуватиме близько 20 млн євро.

Низка експертів критикують покупку цих поїздів, відзначаючи, що польська залізнична інфраструктура все одно не дозволить їздити цим поїздам понад 160 кілометрів на годину, а за кошти контракту, за деякими оцінками, можна було купити втричі більше звичайних поїздів, які курсували б з практично однаковою швидкістю, як і Pendolino.

PKP Intercity заявляє, що контракт вигідний компанії, оскільки дозволить заощадити значні кошти на експлуатації поїздів.

Закуплені Pendolino курсуватимуть між найбільшими містами в Польщі, і, за оцінками PKP Intercity, дозволять скоротити час проїзду на годину в більшості напрямків, а в Гданськ на узбережжі Балтійського моря - більш, ніж удвічі.