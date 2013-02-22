Українським портам потрібно 25 млрд грн інвестицій

Українські порти потребують інвестицій у гідротехнічні споруди, наземну інфраструктуру, створення штучних земельних ділянок і т.і. у розмірі 25 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра інфраструктури Дмитра Демидовича.

«За попередніми оцінками, інвестиції, яких потребує портова галузь у гідротехніку, наземну інфраструктуру, створення штучних земельних ділянок і т.і. становлять близько 25 млрд грн. І ці гроші нам потрібні не через 100 років, а вже сьогодні. Тому до розвитку термінальних потужностей повинен бути притягнутий приватний інвестор», - сказав Д.Демидович.

За словами заступника міністра, «середня сума річного чистого прибутку портів не може покрити потреби галузі в модернізації».

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами міністерства інфраструктури України чистий прибуток державних морських торговельних портів за підсумками 2012 року становитиме 1,2 млрд грн.

Наприкінці листопада 2012 року Д.Демидович повідомив, що перші конкурси із залучення концесіонерів морських портів можуть бути оголошені через 6 місяців.

15 жовтня 2012 Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1055, якою розширив перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, внісши до нього всі 18 державних морських торговельних портів України.

Згідно з постановою, до переліку переданих у концесію об'єктів внесено майно та цілісні майнові комплекси держпідприємств «Одеський морський торговельний порт», «Миколаївський морський торговельний порт», Іллічівський морський торговельний порт, Морський торговельний порт «Південний», Маріупольський морський торговельний порт, Севастопольський морський торговельний порт, Херсонський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, Феодосійський морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Бердянський морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Євпаторійський морський торговельний порт, Ізмаїльський морський торговельний порт, спеціалізований морський порт «Октябрьск» , Ренійський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт і морський торговельний порт «Усть-Дунайськ».

До того ж, згідно з нещодавно ухваленим Законом «Про морські порти України», портова акваторія, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в концесію.

Рішення про надання концесії приймається Міністерством інфраструктури України виключно за результатами проведення концесійного конкурсу.

До умов конкурсів повинні входити зобов'язання з боку концесіонера, зокрема щодо виконання зобов'язань зазначених у постанові державних підприємств (зокрема за отриманими кредитами), які безпосередньо пов'язані з активами, переданими в концесію, та порядок передачі концесіонеру таких зобов'язань.