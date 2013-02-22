Аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні збільшив пасажиропотік більш ніж у 2,5 рази

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні 2013 року обслужив 102,387 тис. пасажирів - у 2,58 рази більше, ніж у січні 2012 року.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, на регулярних рейсах пасажиропотік аеропорту «Київ» (Жуляни) становив 97,815 тис. осіб, на чартерних - 4,572 тис. пасажирів.

У січні 2013 року пасажиропотік на міжнародних лініях становив 29,63 тис. пасажирів. Пасажиропотік на внутрішніх рейсах становив 72,757 тис. пасажирів.

Усього в січні і 2013 року аеропорт обслужив 1198 міжнародних і 1159 внутрішніх рейсів.

Крім того, в аеропорту «Київ» (Жуляни) повідомили, авіакомпанія Wizz Air, що базується в аеропорту, перевезла в січні 2013 року 49,73 тис. пасажирів, авіакомпанія «Трансаеро» - 12,839 тис. пасажирів, «Ютейр-Україна» - 22,429 тис ., «Ютейр» - 3,812 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році. Пасажиропотік аеропорту за підсумками 2011 року становив 469,8 тис. пасажирів, тоді як за підсумками 2010 року - 29 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.