«Астеліт» у 2012 році скоротив чистий збиток на 26%

Оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life :) у 2012 році скоротив чистий збиток до 56,1 млн дол. з 75,8 млн дол. у 2011 році, повідомив найбільший акціонер української компанії турецька телекомунікаційна група Turkcell.

У четвертому кварталі 2012 року чистий збиток «Астеліту» зріс до 18,5 млн дол. з 16,4 млн дол. за аналогічний квартал 2011 року і 11,3 млн дол. у третьому кварталі 2012 року.

Виручка «Астеліту» минулого року зросла 405,4 млн дол. з 368,8 млн дол. роком раніше. У четвертому кварталі 2012 року виручка зросла до 103 млн дол. з 98,1 млн дол. за аналогічний період 2011 року. У третьому кварталі 2012 року виручка компанії зросла до 111,0 млн дол. зі 100,1 млн дол. кварталом раніше.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат за сплатою податків, відсотків та нарахованої амортизації) українського оператора в четвертому кварталі 2012 року зріс до 27,6 млн дол. з 24,9 млн дол. за аналогічний період 2011 року та за результатами року становив 114, 4 млн дол. У 2011 році EBITDA перебувала на рівні 94,2 млн дол.

EBITDA margin за підсумками 2012 року збільшити до 28,2% з 25,5% у 2011 році.

Кількість абонентів компанії наприкінці 2012 року збільшилася до 11,1 млн (з них активних - 8 млн) у порівнянні з 9,7 млн ​​(з них активних - 7,0 млн) наприкінці 2011 року.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) компанії за підсумками 2012 року скоротити до 3,3 дол. з 3,4 дол. у 2011 році.

Довідка УНІАН. Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і СКМ - 45%. Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу, яка зараз охоплює територію, де проживає понад 98% населення України.