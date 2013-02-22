На поїздах Hyundai і Skoda в Україні вже перевезено 1,3 млн пасажирів

«Українська залізнична швидкісна компанія» з моменту впровадження швидкісного залізничного руху перевезла поїздами Інтерсіті+ і Інтерсіті понад 1,3 млн пасажирів, повідомили УНІАН в УЗШК.

Нагадаємо, що «Українська залізнична швидкісна компанія» була створена 22 лютого 2012 року.

Перший промо-рейс швидкісного електропоїзда було виконано 25 травня 2012 року за маршрутом Київ-Львів-Київ, а вже 27 травня 2012 року було виконано перший графіковий рейс за маршрутом Київ-Харків.

На сьогодні в експлуатації компанії перебуває 12 міжрегіональних двосистемних швидкісних електропоїздів - 10 електропоїздів категорії Інтерсіті+ виробництва компанії Hyundai Rotem і 2 електропоїзди категорії Інтерсіті виробництва компанії Skoda Vagonka.

Загальний пробіг 12 поїздів, які експлуатуються компанією, вже становив 2,4 млн км.

З 5 лютого 2013 року на поїздах Інтерсіті+ вперше введена система контролю і посадки за електронними проїзними документами. З моменту дії послуги посадку за електронними квитками здійснили 2 тис. 863 пасажири.

Найближчим часом УЗШК планує ввести бонусну програму для пасажирів, які часто подорожують, розширити маршрутну мережу, розширити і вдосконалити пакет послуг для пасажирів, ввести додаткові канали комунікації між компанією і пасажирами - через веб-сайт і call-центр.

Також УЗШК планує ввести систему гнучкого регулювання тарифів, передбачати надання знижки при завчасному придбанні квитків.

З нагоди першої річниці «Української залізничної швидкісної компанії» почато створення музею історії підприємства.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.