МАУ збільшує частоту рейсів Київ - Москва до семи на день

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 22 лютого 2013 року збільшує частоту рейсів на маршруті Київ - Москва - Київ до 5, а, починаючи з 31 березня – до 7 рейсів на день.

Як йдеться в повідомленні компанії, польоти за маршрутом Київ («Бориспіль») - Москва («Шереметьєво») - Київ («Бориспіль») виконуватимуться 3 рази на день по 30 березня, а, починаючи з 31 березня – 4 рази на день.

Рейси до Москви виконуватимуться на літаках «Боїнг -737».

Як повідомляв УНІАН, МАУ почала виконувати рейси до Москви з липня 2011 року.

Також рейси з Києва до Москви з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) виконують авіакомпанії «Трансаеро», «Ютейр-Україна»

Крім того, з початку зимової навігації 2012-2013 року МАУ виконувала рейси з Києва до Москви в рамках код-шерінгової угоди з авіакомпанією "АероСвіт», згідно з якою "АероСвіт" відкрив МАУ доступ до розміщення коду на рейси власної мережі до аеропортів "Шереметьєво" і "Внуково" (Москва), до Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Астани, Афін, Ларнаки та Івано-Франківська. Оскільки авіакомпанія "АероСвіт" заявила про призупинення з 15 січня 2013 р. виконання рейсів за маршрутом Київ-Москва-Київ з комерційних причин.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності.

Флот МАУ має 21 літак Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.