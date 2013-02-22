Польська PKP Intercity вирішила відмовитися від подвійних квитків на свої поїзди

Варшава. Найбільший у Польщі перевізник між найбільшими містами компанія PKP Intercity вирішила ввести продаж на всіх категоріях своїх поїздів одного квитка замість двох, що діють на деяких із них - за сам проїзд і місце для сидіння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії, відзначивши, що один квиток продаватиметься на всі її поїзди, починаючи з 19 березня 2013 року.

PKP Intercity, що належить польській державі, вважає, що нова система продажу квитків дозволить підвищити комфорт поїздок і одержати повні дані про те, скільки людей користується певними маршрутами.

"Зміна не буде пов'язана з підвищенням цін на квитки. У випадку поїздів Express InterCity, Express і I класу Twoich Linii Kolejowych (TLK), де кожен був зобов'язаний викупити собі місце для сидіння, ціна квитка дорівнюватиме вартості проїзду плюс за саме місце, а в другому класі TLK пасажирові не доведеться доплачувати близько 1 дол. за місце", - відзначила прес-служба.

Польська Gazeta Wyborcza написала, що зараз на більш як 60% із 355 поїздів PKP Intercity немає необхідності купувати разом із квитком місце для сидіння, через що компанія ніколи не знає, скільки реально людей їздить цими поїздами.

Крім того, на деяких напрямах бувають випадки, коли поїзди переповнені через велику кількість проданих квитків.

Видання відзначило, що нова система впроваджується в рамках плану перевізника підвищити якість послуг і добитися зростання перевезень, нагадавши, що це лише один із багатьох заходів, що вживаються компанією.

GW нагадала, що минулого року PKP Intercity ввела продаж усіх квитків із 10% знижкою у разі їх придбання за 7 днів до поїздки.

За її даними, в січні компанія продала близько 100 тис. таких квитків або 6% усіх проданих минулого місяця.

Газета написала також, що PKP IC планує цього року вдосконалити цю модель продажу, а також запровадити програми лояльності для пасажирів, які діють в інших країнах Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, минулого року PKP Intercity перевезла близько 35 млн. пасажирів, що на 3,5% менше, ніж роком раніше, тоді як у всій країні пасажирські залізничні перевезення збільшилися на 3,6% - до майже 274 млн. осіб.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить до державного холдингу РКР, який польська влада створила в 2001 році для реструктуризації та підготовки до приватизації залізничних компаній, що входять до нього.

Компанія з урахуванням протяжності трас залишається найбільшим перевізником у 38-мільйонній Польщі, але її частка минулого року скоротилася до 44% з 45,5% у попередньому році.