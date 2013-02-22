Робота зі створення Центрів адмінпослуг та введення електронної звітності триватиме

Роботу зі створення центрів адміністративних послуг і запровадження єдиних стандартів електронної звітності в Україні буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав у ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

«Ця робота продовжуватиметься й далі для того, щоб ми значно поліпшили надання послуг державними організаціями громадянам і бізнесу. Але проблему гармонізації звітності було упущено. Давно вже це питання стояло, але його порушили тільки зараз, коли зібрали всі організації в одне місце – в одній будівлі – і побачили, що в цій будівлі немає єдиної програми. Питання виникло саме собою. Гармонізація цих програм – питання найближчого часу. Ми в обов'язковому порядку це вирішимо», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня Президент України закликав прискорити роботу з організації сучасних центрів адміністративних послуг. За його дорученням протягом року в кожному населеному пункті повинен з'явитися сучасний центр адміністративних послуг, і в кожному з них повинен надаватися гарантований перелік найбільш затребуваних громадянами послуг, зокрема - послуги з оформлення землі, дозвільні документи на будівництво, на реєстрацію нерухомості, а також оформлення документів, що посвідчують особу.