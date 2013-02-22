«Укравтодор» відзвітував Азарову про ліквідацію 45% ямковості на основних дорогах

Працівники «Укравтодору» з початку проведення робіт, тобто з 12 лютого, ліквідували 45% ямковості на основних дорогах країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністру України Миколі Азарові доповіло керівництво Державного агентства автомобільних доріг.

За даними «Укравтодору», на 2 тис. 631 км основних доріг загального користування державного значення ямковість внаслідок зимових перепадів погоди утворилась на 178 тис. 160 кв. м. Це вдвічі більше, ніж зазвичай після зими.

Станом на 20 лютого відновлено покриття на 1 тис. 812 кілометрах дорожнього полотна. Дорожники вже усунули ямковість на 80 тис. 323 кв. м.

Найбільш пошкодженими були дороги Житомир - Чернівці, Ульяновка - Миколаїв, Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, Київ - Одеса, Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка, Дніпропетровськ - Миколаїв.

На сьогодні ще необхідно провести ремонт на площі 97 тис. 837 кв. м (55%) доріг.

На деяких автошляхах ще залишилось відремонтувати значні площі, зокрема, на дорозі Київ – Суми – Юнаківка - 84% ям, Житомир - Чернівці – 81%, Одеса - Рені – 80%.

Прем’єр-міністр України доручив прискорити темпи дорожніх робіт, максимально використовувати періоди сприятливої погоди.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України у період з початку 2013 року до 19 лютого відремонтувало понад 160 тис. кв. м дорожнього покриття на 4,7 тис. км доріг.

18 лютого міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні досягла 1,4 млн кв. м.

19 лютого перший заступник керівника «Укравтодору» Микола Мездрін заявив, що фахівці почнуть плановий ямковий ремонт на всій мережі доріг за сприятливих погодних умов – коли температура повітря підніметься вище +5 і покриття доріг буде сухим.

В Україні на реконструкцію і будівництво доріг до Євро-2012 витратили близько 2 млрд дол.

«Укравтодор» за підсумками 2012 року відкрив рух на 1601 км відремонтованих і збудованих доріг.